Im Zillertal ging es zweimal gut, in Kufstein dann nicht mehr: Rumänische Ganoven waren 2018 und 2019 in Tirol auf Beutezug, nun mussten sie sich wegen Einbrüchen im Rahmen einer kriminellen Vereinigung am Landesgericht verantworten. Der Schaden betrug mehr als 700.000 Euro! Es setzte zweimal Gefängnisstrafen.