Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, brachten die am Wochenende vollzogenen Flächentestungen im Land. So konnten mit knapp 580.000 Teilnehmern (rund 38 Prozent der Berechtigten) auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Bürger zu den Checks mobilisiert werden als in den anderen Bundesländern. Neben der – wie berichtet – gut gelösten Abwicklung der Tests durch die Gemeinden hat auch die Einmeldung der Fälle in das Meldesystem des Bundes gut funktioniert. So konnten gestern bereits 221 Befunde – und somit knapp die Hälfte aller neuen Fälle im Land (448) – auf die Ergebnisse der Massenchecks zurückgeführt werden.