Während Luisser tobt, zeigt sich Stefan Zach, Sprecher des Stromanbieters, verwundert: „Wir haben in der Gemeinderatssitzung klar dargelegt, warum der Standort ideal ist. Wir werden aber im Jänner noch einmal eine Informationsveranstaltung abhalten, damit hier keine Fehlinformationen passieren“, so Zach. Im Wesentlichen spreche für den Standort die Nähe zu den Ballungszentren. Genug Platz und Abstand zu bebautem Gebiet und natürlich auch die gute Verkehrsanbindung. Die Nachfrage nach Öko-Energie steige im Umland südlich von Wien rasant an, die Umsetzung der Projekte dauere aber vermutlich länger.