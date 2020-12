Traditionell immer im Dezember, aber nur selten so kurz vor einer Wahl, beschloss der St. Pöltner Gemeinderat gestern das neue Stadtbudget in der Höhe von 25 Millionen Euro. „Das Budget beinhaltet eine Vielzahl an sehr wichtigen Investitionen, um unsere Stadt nach der Krise wieder auf den gewohnt erfolgreichen Kurs zu führen“, so der absolut regierende SP-Stadtchef Matthias Stadler.