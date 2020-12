Auch knapp fünf Monate nach dem tragischen Unfall konnte der Angeklagte dem Gericht keine Erklärung dafür geben. „Ich hätte ihn sehen müssen, habe es aber nicht“, meinte er hörbar mitgenommen. Er wollte am 28. Juli von der B148 im Bezirk Braunau Richtung Friedburg abbiegen. Er hatte den Wagen schon auf 25 km/h herabgebremst, als er auf einmal einen Schlag am Auto spürte, erinnerte er sich. Erst an den Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmer habe er bemerkt, dass etwa passiert sein musste.