In Wien regiert seit Kurzem die erste sozialliberale Koalition von SPÖ und NEOS. Besonders in diesen schweren Zeiten mit Corona und Co. wird die neue Klubobfrau der NEOS in Wien, Bettina Emmerling, alle Hände voll zu tun haben. Im krone.tv-Talk mit Moderatorin Raphaela Scharf spricht sie über die wichtigsten Regierungspunkte der kommenden Jahre. Wie schaut es zum Beispiel mit dem Seilbahnprojekt aus: Ist das wirklich nötig? Und was hat es mit der möglichen Influencerkampagne auf sich, mit der die Bevölkerung zur Corona-Impfung motiviert werden soll?