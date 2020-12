Wintersportler, insbesondere Tourengeher, seien derzeit in geschlossenen Skigebieten unterwegs. Das Ziel des Landes jedoch „war und ist, Wintersport zu ermöglichen“, stellte LHStv. Josef Geisler (ÖVP) klar und fügte hinzu: „Nach dem ersten Schritt, wonach Bewegung in der freien Natur individuell nach den Corona-Regeln vor Öffnung der Lifte auch in Skigebieten zulässig ist, räumen wir mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz des Landes die der aktuellen Situation geschuldeten Bedenken der Seilbahnwirtschaft aus“.