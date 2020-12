Zahlreiche Postings in den sozialen Medien

In sozialen Medien wie Twitter sorgte der Google-Ausfall für zahlreiche Postings - neben wütenden Unmutsbekundungen waren auch viele humorige darunter. Betroffene nutzten Twitter & Co. auch, um sich zu vergewissern, dass nicht nur sie von den Problemen betroffen waren.