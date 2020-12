Ein Zeuge hatte die vier Welpen am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Leobersdorf entdeckt und die Polizei alarmiert. Beamte der Polizeiinspektion Leobersdorf übernahmen zunächst die Versorgung des bibbernden Quartetts, im Anschluss wurden die vier etwa zwei Monate alten Hundewelpen dem Tierschutzhaus Baden übergeben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.