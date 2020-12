Jill Biden hatte in der Vergangenheit mehrmals gesagt, sie wolle ihre Lehrtätigkeit auch als First Lady nicht aufgeben. Sie wolle dazu beitragen, den Lehrerberuf aufzuwerten. Biden hatte im Jahr 2007 ihren Doktortitel in Pädagogik an der Universität von Delaware erworben, heißt es in ihrer offiziellen Biografie, in der sie „Dr. Jill Biden“ genannt wird, ebenso wie in ihrem Twitter-Account.