Zu acht Jahren Haft wurden zwei Bankräuber aus Italien in Innsbruck verurteilt. Kurzer Rückblick: Das brutale Duo hatte am 11. Jänner 2017 um 8.20 Uhr eine Raika-Filiale in Innsbruck-Au betreten. In der einen Hand Regenschirme, in der anderen Waffen. Einer der Regenschirm-Räuber verpasste einem Banker sofort einen Faustschlag, der andere hielt die Angestellten mit der Pistole in Schach. Das Duo floh mit Beute, eine Alarmfahndung blieb erfolglos.