Bank glaubte zunächst auch an Betrug

Immer noch ahnungslos, dass für all die Abbuchungen ihr Sohn George verantwortlich zeichnete, reichte die 41-Jährige deshalb im Juli eine Betrugsanzeige ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits Rechnungen in der Gesamthöhe von 16.293,10 US-Dollar angehäuft, umgerechnet rund 13.400 Euro. Doch erst im Oktober wurde ihr von Chase mitgeteilt, dass die Gebühren tatsächlich von ihr stammten und sie Apple kontaktieren müsse. Dort habe man ihr schließlich eine „versteckte, laufende Liste mit allen Gebühren“ gezeigt, die laut Jessica ohne Anleitung nur schwer zu finden gewesen sei. Als sie in dieser Liste das „Sonic“-Symbol entdeckte, wusste sie, woher die Abbuchungen stammten.