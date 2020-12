Einsatz der Wiener Polizei mit Unterstützung der WEGA am Sonntagnachmittag im Wiener Bezirk Brigittenau: Passanten hatten bei der Brigittenauer Lände Schüsse fallen hören und daraufhin die Exekutive verständigt. Die Umgebung wurde sofort großräumig abgesperrt - WEGA-Beamte stürmten in der Folge ein Wohnhaus, in dem die Schüsse gefallen waren.