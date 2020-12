Keine Entspannung in Sicht: Zwar ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten in der Steiermark derzeit wieder unter 10.000, aber am Sonntag gab es nicht weniger 448 gemeldete Neuinfektionen. Zudem starben über das Wochenende 55 Menschen, die an Corona erkrankt waren. Auch die Zahl der Spitalspatienten bleibt konstant hoch.