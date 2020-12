In Wien ist am Sonntag der zehntägige Coronavirus-Massentest abgeschlossen worden. An den drei Standorten Stadthalle, Messe und Marx Halle wurden an die 235.000 Menschen untersucht - eigentlich zu wenige, wie die Vertreter des Bundesheeres und der an den Testungen beteiligten Einsatzorganisationen am Montag sagten. Die Vorbereitungen für den vom Bund für Jänner in Aussicht gestellten zweiten Durchgang laufen jedoch bereits.