Der Tod von Trainerlegende Otto Baric hat Austria Salzburgs Ex-Präsidenten Rudolf Quehenberger „mit tiefer Trauer“ erfüllt. Gemeinsam mit dem am Sonntag in Zagreb 87-jährig verstorbenen Kroaten bildete Quehenberger von 1991 bis 1995 das „Traumpaar“ im heimischen Fußball, am Höhepunkt standen das UEFA-Cup-Finale 1994 und die Champions-League-Teilnahme 1994/95. „Ich habe einen Freund verloren“, sagte Quehenberger in einem an die Medien geschickten Statement.