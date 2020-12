ITALIEN

„Gazzetta dello Sport“: „Vettel verabschiedet sich mit Celentano und Ferrari zeichnet ihn aus. Alles, was von diesem Grand Prix von Abu Dhabi für Ferrari bleibt, ist ein Lied, Schlussakt von Sebastian Vettel, der aus „Azzurro“ „Rosso“ macht. Er hat sich einen eigenen Text ausgedacht, natürlich auf Italienisch. Und nicht nur ein oder zwei Zeilen, nein, eine ganze Strophe. (...) Das zeigt den Einsatz, den er eingebracht hat. In anderen Zeiten war das Niveau der italienischen Sprache ein Parameter der Wertschätzung und manchmal auch der Kritik für die Ferrari-Piloten. (...) Vettel hat von Ferrari einen Pokal bekommen mit den 14 Siegen, die er in seinen sechs Jahren in Rot erobert hat. Ein Dank der Scuderia. Für die Werte und auch für die Ergebnisse, die mit Blick auf dieses schreckliche 2020 noch mehr an Wert gewinnen.“