Die dramatische Lage in den USA steuert auf die nächste markante Marke - jener von 300.000 Todesopfern - zu: Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität starben bis einschließlich Sonntag 299.177 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus. Alle Hoffnungen liegen nun auf den Impfungen, die noch am Montag beginnen sollen.