Mit einem Video auf ihrem Instagram-Account machte das 30-jährige TV-Starlet am 3. Adventsonntag ihre Schwangerschaft kund. Das Video zeigt sie mit ihrem Liebsten Johannes Haller beim gemeinsamen Schmücken des Christbaumes mit roten Kugeln. Paszka tanzt dabei in einem Pullover immer wieder mit dem Rücken zur Kamera. Am Ende des Videos trägt sie plötzlich ein rotes Kleid. Tanzend dreht sie sich darin herum und präsentiert voller Stolz ihre süße „Christbaumkugel“.