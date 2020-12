Mit Thema Armut auseinandergesetzt

„Der Großteil der Pakete wurde trotz der Schulschließung in kürzester Zeit von den Tiroler Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrerinnen und Lehrern zusammengestellt, die sich so auch mit dem Thema Armut auseinandersetzen. Die jungen Spender begreifen bei der gemeinsamen Planung und dem Zusammenstellen, dass es nicht allen Kindern in Tirol so gut geht und vor allen, dass Helfen Spaß, Freude und Freunde machen kann“, erklärt der Referent für Soziales im Tiroler Jugendrotkreuz Burghard Mauler den pädagogischen Sinn dieser tollen Aktion.