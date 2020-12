Auch für den Hollywood-Star stellte die Coronavirus-Pandemie eine gewaltige Herausforderung dar. „Es war ein be********** Jahr für alle. Es fing schlecht an und ging bis vor kurzem das ganze Jahr lang so weiter“, nimmt er im Gespräch mit der Zeitung „The Observer“ kein Blatt vor der Mund. Allerdings schätzt sich der Schauspieler selbst sehr glücklich. „Ich habe eine erfolgreiche Karriere. Ich lebe in einem großen Haus. Wir können draußen herumlaufen“, zeigt er sich dankbar für seine Privilegien.