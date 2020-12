In Oberösterreich wurden mit 658 Fällen die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. In Wien waren es 492, in Niederösterreich 403, in der Steiermark 302, in Kärnten 226, in Salzburg 181, in Vorarlberg 164, in Tirol 158 und im Burgenland 57 neue Corona-Fälle in 24 Stunden.