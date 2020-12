Abgang von Szoboszlai

In der entscheidenden Phase im Frühjahr wird Salzburg nicht mehr auf Szoboszlai setzen können, weil der Ungar die „Bullen“ nach eigenen Angaben in der Winterpause verlassen wird. Marsch hingegen dürfte den Mozartstädtern noch länger erhalten bleiben, auch wenn sein Name in Spekulationen um die Nachfolge des am Sonntag gefeuerten Dortmund-Betreuers Lucien Favre auftauchte. „Die Arbeit hier macht mir viel Spaß, meine Konzentration bleibt immer bei unserem Verein“, erklärte Marsch.