„Den Fixplatz habe ich jetzt aber zumindest für die ersten fünf Rennen auch so“, verrät der 29-Jährige, der am Montag in Arosa (Sz) in seine dritte Skicross-Saison startet. „Ich bin sehr froh, dass der teaminterne Quali-Druck weg ist und ich mich aufs Fahren konzentrieren kann.“ Besonders was die Starts angeht, hat sich der zweifache Silber-Medaillengewinner bei alpinen Junioren-WMs verbessert. „Aber auch was die Taktik in den Rennen selbst angeht, habe ich mich gut entwickelt“, sagt Berthold, der in der Schweiz zum zweiten Mal den Sprung in die K. o.-Heats im Weltcup anpeilt.