Spüren Sie den Schlag der Dschungeltrommeln in Jungle Match - dem fantastischen 3-Gewinnt-Abenteuer. Jungle Match entführt Sie in die Wildnis des Amazonas-Regenwaldes. Kombinieren und sammeln Sie exotische Früchte und Blumen in über 1000 spannenden Levels. Je mehr Blumen und Früchte der gleichen Art Sie mit einem Streichholz kombinieren, desto cooler und stärker sind die Power-Ups, die Sie dafür bekommen! Treffen Sie Polly, den lustigen Papagei, auf ihrem Abenteuer durch die bunte und wilde Natur. Helfen Sie ihr Steine, Eis und andere Hindernisse zu entfernen, Früchte zu sammeln oder auf Schatzsuche zu gehen. Aber hüten Sie sich vor den schleimigen, giftigen Pilzen und Kriechern! Sie werden versuchen, Sie auf Ihrer Reise aufzuhalten! Erfüllen Sie die täglichen Missionen oder die tägliche Herausforderung, um zusätzliche Münzen und andere Geschenke zu verdienen. Genieße den eingängigen Soundtrack und die herausfordernden Levels. Jungle Match jetzt kostenlos spielen. Weitere Browserspiele finden Sie unter www.krone.at/games. Viel Spaß!