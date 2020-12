Beim ab 31. Dezember verpflichtenden Drohnenführerschein für Modellsportler würde man sich zwar bei der österreichischen Bezeichnung schwertun, aber generell sei es „gut, dass jemand, der so ein unbemanntes Flugobjekt startet, bestimmte Grundkenntnisse hat“, sagte Faymann. Dennoch wäre auch der Begriff so nicht nötig gewesen, da die EU generell von „unbemannten Flugobjekten“ spreche. „Das Wort ‘Drohne‘ findet man in der ganzen Verordnung nicht“, betonte Faymann.