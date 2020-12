Der FC Barcelona hat nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Katalanen feierten am Sonntag in der spanischen Meisterschaft einen mühevollen 1:0-Heimsieg über Levante, das entscheidende Tor erzielte Lionel Messi in der 76. Minute. Der Argentinier versenkte den Ball nach Pass von Frenkie de Jong via Innenstange im Tor. Als Tabellenachter liegt Barca neun Punkte hinter dem Spitzenduo Atletico Madrid und Real Sociedad. Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!