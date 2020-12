„Durch meinen siebenten Platz in der Europacup-Abfahrtswertung in der vergangenen Saison habe ich den Sprung in den ÖSV geschafft“, erzählt die Head-Pilotin, deren Hauptaugenmerk auf den schnellen Disziplinen liegt. „Den Riesentorlauf nehme ich aber immer wieder mal mit, da er wichtig fürs technisch saubere Skifahren ist.“ Der Sieg in Hochfügen war übrigens ihr allererster in dieser Disziplin auf FIS-Ebene.