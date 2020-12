Er wollte es gar nicht. Aber im Zielraum von Val d’Isère gratulierte einer nach dem anderen Oti Striedinger (29) zum vermeintlichen ersten Weltcup-Sieg. Dann klingelte das Handy. In dem Moment, als Cater mit Nummer 41 auf der Piste war. „Der Waldi war dran“, erzählte Striedinger, konnte da schon längst wieder lachen. Der „Waldi“ - also Christian Walder, sein Zimmerkollege, der am Vortag Dritter im Super-G war. „Der Waldi gratulierte mir. Aber ich hab gesagt, dass es bei Cater grün leuchtet, der eine beste Zwischenzeit nach der anderen hat!“ Dann war das Gespräch recht schnell zu Ende.