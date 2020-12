Starb an Folgen einer Corona-Erkrankung

Baric verstarb im Alter von 88 Jahren in Zagreb. Nicht nur bei Krankl, sondern in der gesamten österreichischen Fußball-Welt ist die große Trauer spürbar. Gemäß kroatischen Medienberichten starb Österreichs ehemaliger Teamchef und mehrfacher Meistermacher bei Wacker Innsbruck, Rapid Wien und dem SV Salzburg in einem Krankenhaus in der Hauptstadt an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus.