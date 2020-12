Der FC Barcelona hat nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Katalanen feierten am Sonntag in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen mühevollen 1:0-Heimsieg über Levante, das entscheidende Tor erzielte Lionel Messi in der 76. Minute. Der Argentinier versenkte den Ball nach Pass von Frenkie de Jong via Innenstange im Tor.