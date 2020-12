Der Saisonstart der Tennis-Tour 2021 könnte sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den strikten Einreisebedingungen Australiens verzögern, was Federer entgegen kommen würde. In diesen Tagen wird definitiv entschieden, ob das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres um drei Wochen verschoben und erst am 8. Februar beginnen wird. Auch dieser Termin käme für Federer aber womöglich zu früh. „Wir werden sehen, aber wir lassen uns Zeit, die nächsten zwei, drei Monate werden enorm wichtig für mich werden.“