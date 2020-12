2. Lachen als Sport

Wer in schwierigen Situationen auch lachen kann, wird leichter akzeptieren, was nicht zu ändern ist. Trauen Sie sich laut und möglichst lange zu lachen. Laut Forschung hat 3 Minuten intensives Lachen am Tag einen positiven sportlichen Nutzen wie 15 Minuten Laufen im Freien.