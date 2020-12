Die italienische Regierung hat am Sonntag besorgt auf den Massenandrang von Menschen in den Einkaufsstraßen der Stadtzentren des Landes sowie in den Lokalen reagiert. In mehreren Regionen, die am Sonntag wieder mit der geringeren Corona-Warnstufe gelb eingestuft wurden, drängten sich Menschenmengen in den Shoppingmeilen, um Weihnachtseinkäufe zu machen. In Rom musste wegen starken Andrangs der Platz um den Trevi-Brunnen von der Polizei abgeriegelt werden.