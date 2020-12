„Herrlich ist es“, erzählt Stephan Willmes der „Krone“. Der gebürtige Pinzgauer aus Neukirchen war am Samstag und Sonntag im Lungau auf Skitour: am Speiereck in St. Michael und auch in der Gemeinde Thomatal. „Südlich des Alpenhauptkammes, da liegt jetzt der Schnee. Die Bedingungen sind sehr gut. Und so eine Skitour tut einfach gut für Körper, Geist und Seele“, berichtet der leidenschaftliche Splitboard-Fahrer. Viele Salzburger taten es ihm gleich, packten am Wochenende ihre Touren-Ausrüstung aus und marschierten durch die Bergwelt.