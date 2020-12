Doppelt schlimm: Die Reds müssen rund zwei Monate auf Stürmer Diogo Jota verzichten. Der 24-jährige Portugiese, der im Sommer von den Wolverhampton Wanderers gekommen war und in neun Meisterschaftsspielen fünf Tore erzielte, hatte sich während des Champions-League-Spiels am Mittwoch beim FC Midtjylland (1:1) am Knie verletzt.