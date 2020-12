Ohne Maske war zuvor auch eine Mutter mit zwei Kindern in einem Elektrofachmarkt. Als sie vom Personal auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, sagte die Kundin, sie sei davon befreit und wollte ein ärztliches Attest zeigen. Dazu kam es nicht. Ein Abteilungsleiter bat die Frau, den Shop zu verlassen. Sie verweigerte. Erst vor Kurzem hatte die Corona-Gegnerin nach einem Vorfall in Wien ihre Festnahme provoziert. „Nun waren sechs Polizisten nötig, um sie nach draußen zu geleiten“, so der Filialleiter. Er stellte klar: „Niemand darf in unser Geschäft ohne Maske, da hilft auch ein Arztbefund nichts. Der Schutz unserer Mitarbeiter geht vor. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske trägt, kann über unsere Homepage online bestellen.“