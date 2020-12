Um sie nicht ganz ausfallen zu lassen, sind Seelsorger Roland Stadler und „Krone“-Redakteur Hannes Wallner allein an den vier Adventsonntagen unterwegs, um jeweils eine Bergpredigt per Video aufzuzeichnen und diese danach auf allen Kanälen der „Krone“ sowie der Katholischen Kirche Kärnten öffentlich zugänglich zu machen. Am 3. Adventsonntag ging es zum Schnittpunkt Österreichs, Italiens und Sloweniens - auf das Dreiländereck. Musikalische Unterstützung kam von Christa und Alfred Peitler.