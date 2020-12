Übergewicht ist ebenso gefährlcih

Auch starkes Übergewicht ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. Clodi: „Leider ist in unserer Wohlstandsgesellschaft ein Großteil der Bevölkerung übergewichtig, in Österreich sind das mehr als 50%.“ Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, informiert Clodi über Risiken und Vorsorgemaßnahmen in der von der „Krone“ präsentierten virtuellen Patientenakademie heute, Montag (17.30 Uhr) unter www.bblinz.at. Wer nach dem Vortrag Fragen stellen möchte, kann dies per Mail an presse@bblinz.at machen. Eine Woche darauf werden diese anonym in Form eines Webinars beantwortet.