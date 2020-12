Die niederösterreichischen Gemeinden haben – mit der unbezahlbaren Hilfe von Feuerwehr, Rettungs und Bundesheer – bei der Durchführung der Massentests wieder einmal gezeigt, was sie können. Mehr als eine halbe Million Landleute wurden innerhalb von zwei Tagen ohne Zwischenfälle auf das Coronavirus getestet. Dabei gab es zum Glück weit mehr positive Erkenntnisse, als am Ende positive Testergebnisse vorlagen. „Die Abläufe waren gut strukturiert, die Helfer nett und hilfsbereit, zudem gab es so gut wie keine Wartezeiten“, so die einhellige Meinung von Teilnehmern aus allen Landesvierteln.