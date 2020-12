Schlagstock mit Eisenkugel

Auch ein 25-jähriger Welser, der gegen 17 Uhr auf der A 25 in eine Kontrolle geraten war, ist seinen Führerschein los. Der Lenker und sein Beifahrer (23) hatten zehn Gramm Cannabis dabei. Dazu einen Teleskop-Schlagstock mit einer Eisenkugel am Ende – eine verbotene Waffe. Und zeitgleich mit dem „eingerauchten“ Duo rauschte ein Autolenker, der keinen Führerschein hatte, in die Kontrolle.