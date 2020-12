Ich halte es für wichtig“, erklärte Rupert Rest (45) am Sonntag in der alten Kuchler Turnhalle den Grund für seine Teilnahme an den Massentests. Dort erwartete Ortschef Thomas Freylinger (ÖVP) eine Beteiligung von „zumindest“ 25 Prozent an der Aktion. „Ob die Freiwilligkeit dafür ausreicht, weiß ich allerdings nicht“, gab sich der Bürgermeister gleichzeitig skeptisch. 72.589 Salzburger ließen sich am Sonntag im Flachgau, Tennengau und Pongau testen. Für 324 Personen stand wegen eines positiven Ergebnisses ein PCR-Test am Sonntag noch aus.