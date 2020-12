Grundsätzlich dürften die kostenlosen Corona-Massentests eher von Pensionisten in Anspruch genommen worden sein, als von Jungen. Dieses Bild präsentierte sich etwa in Feistritz im Gailtal, Metnitz, Villach und Klagenfurt: „Wir haben viel mehr Pensionisten getestet, als Junge. Grundsätzlich war am Sonntag aber weniger los als an den ersten beiden Tagen“, berichtet ein Sanitäter, der bei den Testungen in der Klagenfurter Schleppe-Eventhalle mitgearbeitet hat.