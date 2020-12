Am Nikolaustag erschien der drei Meter hohe Monolith aus Metall im Lungau. Er stand direkt neben der Katschberg Bundesstraße in St Michael. Doch schon tags darauf war er verschwunden, ehe er im Schneegestöber am 18. Loch des Golfpflatzes im Ort wieder auftauchte. Weltweit ragten Monolithen wie dieser plötzlich aus dem Boden - woher sie kamen, weiß niemand.