„Domi hat sich super entwickelt. Er ist extrem gereift und ganz sicher ein interessanter Spieler für den internationalen Fußball-Markt“, sagte Christoph Freund am Sonntag im Interview mit „Sky“. Klar, angeblich war Salzburgs Sportboss in dieser Woche schon in Leipzig, um den Wechsel auszuverhandeln. Freund gibt auch ganz offen zu: „Es gibt Gespräche. Aber es gibt auch einige Interessenten. Domi kann sich selbst entscheiden.“