Die Stürmerrolle sei dennoch nichts für ihn. „Als Knirps hab ich im allerersten Training vorne gespielt. Das Abseits hab ich da noch nicht gekannt. Als ich dann zurückgepfiffen wurde, hab ich mich laut meinem Papa so erschreckt, dass ich nie mehr Stürmer gespielt habe.“

Erst einmal in Führung

Zum fünften Mal holte die Schopp-Elf in der Saison nach einem Rückstand noch ein Remis, einmal konnte sie sogar noch gewinnen. Aber erst einmal waren die Oststeirer selbst in Führung gegangen - beim Sieg gegen die Austria.