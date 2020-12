Der Müllverband verfüge laut Volkspartei über Rücklagen in Höhe von 50 Millionen Euro und weitere 50 Millionen Euro an Rückstellungen. „Deshalb haben wir den Antrag gestellt, dass 30 Millionen Euro an die Mitgliedsgemeinden zurückfließen. Doch die SPÖ hat das verhindert“, so Landesparteiobmann Christian Sagartz.