Seite an Seite posiert das Mutter-Tochter-Gespann für die neue Ausgabe des Modemagazins. Und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen - kein Wunder, dass Heidi vor Stolz auf ihren hübschen Nachwuchs nur so platzt. „Ich bin so stolz auf dich. Und zwar nicht, weil du dich für diesen Weg entschieden hast. Ich weiß, dass egal welchen Weg du gehen wirst, es dein eigener sein wird. Du weißt immer ganz genau, was du willst und was du nicht willst. Du bist kein Mini-Me. Und ich freue mich für dich, dass du jetzt zeigen kannst, wer DU bist“, veröffentlichte sie eine süße Liebeserklärung an ihre Tochter.