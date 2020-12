Elektrogeräte, Ersatzteile, Bekleidung, Hygieneartikel, und Lebensmittel befanden sich in den vielen Paketen, die in der Wohnung des 29-Jährigen in Rohrbach-Berg gefunden wurden. Schaden: 6360 Euro. Darüber hinaus hatte der Angeklagte auch 32 RSa-Briefe, 80 RSb-Briefe, zwei eingeschriebene Postsendungen und 146 „normale“ Schreiben nicht zugestellt. Seine Entschuldigung: Er habe sich „subjektiv überlastet“ gefühlt.