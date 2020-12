Anteil stieg von 14 auf 24 Prozent

Der Holzbau bietet ökologische Pluspunkte. Dass CO2-Neutralität mittlerweile in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist, merkt man auch an den Zahlen: So stieg der Holzbauanteil in den letzten 20 Jahren von 14 auf 24 Prozent. „Bauen mit Holz wird Mainstream. Es besteht allerdings Luft nach oben“, fasst es Georg Binder, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft proHolz, zusammen.